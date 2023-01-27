شاهد.. الألماني " فيرلاين" يتصدر أولى جولات سباق "كور الدرعية إي بري 2023"

وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، الفائزين؛ حيث حصل الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق "تاغ هوير بورشه فورمولا إي" على المركز الأول في الجولة الأولى من سباق كور الدرعية إي بري 2023، والجولة الثانية من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي"، فيما نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق "أفالانش أندريتي موتورسبورت"، في حصد المرتبةِ الثانية في السباق، وحلّ البريطاني سام بيرد سائق فريق "جاكوار تي سي اس" ثالثاً للترتيب.