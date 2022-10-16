أمير حائل يوجه الجهات المعنية بالاستعداد لإطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2022" في نسخته الـ 18

كما تطرق إلى العوائد الاقتصادية للرالي وتعزيزه النواتج التنافسية الشبابية التي تصب جميعها في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن رالي حائل تويوتا الدولي يجسد قصة نجاح لسواعد الوطن من أبناء حائل ومناطق المملكة عبر التعاون الوثيق بين هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات، والقطاعات الحكومية الخدمية منها والأمنية، وكذلك القطاع الخاص الداعم لهذا الرالي والمساهم في نجاحاته المستمرة على المستويين الدولي، والمسجل باسم المملكة، والمحلي باعتباره أول رالي صحراوي بالمملكة وبداية انطلاق رياضة السيارات فيها منذ 18 عامًا الماضية.