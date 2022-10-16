أمير حائل يوجه الجهات المعنية بالاستعداد لإطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2022" في نسخته الـ 18

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022؛ اللجنة التنفيذية ولجانها الفرعية وجميع الجهات المعنية بالاستعداد والعمل على تسخير جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ"18", ضمن منافسات بطولة العالم للراليات الصحراوية وبطولة السعودية تويوتا 2022م, الذي سيقام خلاله مراحل سباق رالي حائل خلال الفترة من ",16- 18" ربيع الثاني 1444هـ، الموافق "10- 12" نوفمبر 2022م وفعالياته - المصاحبة لرالي حائل التي ستقام خلال أيام الرالي، والتي ستمتد حتى تاريخ 19 نوفمبر 2022م.
ونوّه أمير حائل في تصريح صحفي إلى الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي في المملكة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، الذي أسهم في تطور الأنشطة الرياضية بالمملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تطرق إلى العوائد الاقتصادية للرالي وتعزيزه النواتج التنافسية الشبابية التي تصب جميعها في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن رالي حائل تويوتا الدولي يجسد قصة نجاح لسواعد الوطن من أبناء حائل ومناطق المملكة عبر التعاون الوثيق بين هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات، والقطاعات الحكومية الخدمية منها والأمنية، وكذلك القطاع الخاص الداعم لهذا الرالي والمساهم في نجاحاته المستمرة على المستويين الدولي، والمسجل باسم المملكة، والمحلي باعتباره أول رالي صحراوي بالمملكة وبداية انطلاق رياضة السيارات فيها منذ 18 عامًا الماضية.
وبين أن الرالي أسهم في إيجاد حراك اقتصادي وسياحيٍ واجتماعيٍ بالغ الأثر على المنطقة، وعلى رفع مستوى هذا النوع من الرياضة لدى الفرق المشاركة والشباب السعودي من محبي الرياضات الصحراوية، التي تعتمد بالدرجة الأولى على تنوع التضاريس التي تمتاز بها منطقة حائل.
ورحب أمير حائل في ختام تصريحه بجميع المشاركين في الرالي الدولي من داخل المملكة وخارجها من مختلف دول العالم، وكذلك المساهمون في استمرارية نجاحه المشهود، مشيدًا بجهود وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وجميع المسؤولين في الإدارات الحكومية والأهلية، متمنيًا للجان العاملة في الرالي التوفيق والنجاح.