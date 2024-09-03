"الخصوم كثر وقبلنا التحدّي".. "رئيس نادي الاتحاد" يوجّه رسالة خاصّة إلى الجماهير

وتعاقد الاتحاد خلال هذا الصيف مع المدرب الفرنسي لوران بلان؛ كما ضمَّ: صالح الشهري، حسام عوار، بريدراغ رايكوفيتش، موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، دانيلو بيريرا، معاذ فقيهي، سعد آل موسى، وحامد الشنقيطي.