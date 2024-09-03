"الخصوم كثر وقبلنا التحدّي".. "رئيس نادي الاتحاد" يوجّه رسالة خاصّة إلى الجماهير

وجّه لؤي مشعبي؛ رئيس نادي الاتحاد رسالة خاصّة إلى جماهير نادي الاتحاد، بعد انتهاء الميركاتو الصيفي، وقبل بداية الموسم الجديد.
وقال "لؤي مشعبي"؛ بحسابه الشخصي عبر منصة إكس: "الخصوم داخل وخارج الملعب كثر، واتحادنا يقلقهم، لكن قدرة الله قوية".
وأضاف رئيس الاتحاد: "نعلن اكتمال الصفوف وقبول التحدّي، وردُّنا -بإذن الله- يكون داخل المستطيل الأخضر".
وأتمَّ "مشعبي"؛ تغريدته: "أعتذر شخصياً لجمهورنا المخلص عن أيّ قصورٍ أو خطأ، وأعدكم أن أظل صادقاً معكم في الرخاء والشدة، والطريق لا يزال طويلاً وصعباً، ونحن يدٌ واحدة، وفريقٌ واحد".
وتعاقد الاتحاد خلال هذا الصيف مع المدرب الفرنسي لوران بلان؛ كما ضمَّ: صالح الشهري، حسام عوار، بريدراغ رايكوفيتش، موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، دانيلو بيريرا، معاذ فقيهي، سعد آل موسى، وحامد الشنقيطي.