"القادسية" يواجه "إشبيلية" في مباراة تذكارية على ملعب سانشيز بيزخوان ضمن معسكره الإعدادي الأوروبي

أعلن نادي القادسية مشاركته رسميًا في المباراة التذكارية السنوية "Trofeo Antonio Puerta" التي ينظمها نادي إشبيلية الإسباني تخليدًا لذكرى لاعبه الراحل أنطونيو بويرتا، أحد أبرز رموز النادي الأندلسي.
ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين 4 أغسطس 2025 على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، ضمن البرنامج الإعدادي لفريق القادسية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي 2025–2026، والذي يتوزع بين هولندا وإسبانيا، ويتضمن خوض أربع مباريات ودية قوية.
وتحمل مواجهة إشبيلية أهمية فنية ورمزية كبيرة، كونها تجمع القادسية بأحد أعرق أندية الليغا، في إطار تعاون مشترك واتفاق تنظيمي عالي المستوى بين الناديين، بما يعكس الحضور الدولي المتزايد للنادي السعودي ويعزز من صورته في الأوساط الأوروبية.
وفي بيان رسمي، أكد نادي إشبيلية أن المباراة ستقام ضمن النسخة الرابعة عشرة من البطولة، وستكون مدرجة ضمن تذاكر الموسم 2025/2026، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه القادسية في الدوري السعودي، ومشيرًا إلى أن الفريق يحتل المركز الرابع خلف الاتحاد والهلال والنصر، بعد أن صعد مؤخرًا تحت قيادة المدرب الإسباني ميشيل، مدرب نيرفيون السابق.
وأضاف البيان أن القادسية يمتلك أسماء بارزة في تشكيلته مثل ناتشو فرنانديز وأوباميانغ، وقد شكّل أحد المنافسين البارزين في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، كما أشار إلى أن النادي سبق له التتويج بلقب كأس أبطال الكؤوس الآسيوية وكأس ولي العهد السعودي في تسعينيات القرن الماضي.
وترى إدارة القادسية أن هذه المشاركة تمثل فرصة استراتيجية لبناء علاقات دولية، ورفع جاهزية الفريق فنيًا ومعنويًا، قبيل خوضه تحديًا كبيرًا في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي ستُقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر إلى جانب القادسية.