"القادسية" يواجه "إشبيلية" في مباراة تذكارية على ملعب سانشيز بيزخوان ضمن معسكره الإعدادي الأوروبي

وفي بيان رسمي، أكد نادي إشبيلية أن المباراة ستقام ضمن النسخة الرابعة عشرة من البطولة، وستكون مدرجة ضمن تذاكر الموسم 2025/2026، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه القادسية في الدوري السعودي، ومشيرًا إلى أن الفريق يحتل المركز الرابع خلف الاتحاد والهلال والنصر، بعد أن صعد مؤخرًا تحت قيادة المدرب الإسباني ميشيل، مدرب نيرفيون السابق.