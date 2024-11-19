قبل الجولة السادسة.. «سبق» تقرأ حظوظ منتخبات مجموعة الأخضر بتصفيات المونديال

ويرحل المنتخب السعودي نحو العاصمة الإندونيسية جاكرتا لملاقاة منتخب إندونيسيا؛ صاحبة الضيافة على ستاد غيلورا بونغ كارنو، في مباراة تعد غاية في الأهمية لرجال إيرفي رينارد؛ للمحافظة على حظوظهم في المنافسة على خطف إحدى بطاقتَي التأهل المباشر، ويعول المنتخب السعودي على جودة العناصر في تشكيلته من ناحية، وأيضاً على التاريخ الذي يصب في مصلحته بمواجهة المنتخبين.