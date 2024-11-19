قبل الجولة السادسة.. «سبق» تقرأ حظوظ منتخبات مجموعة الأخضر بتصفيات المونديال

تعود اليوم الثلاثاء، عجلة منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، للدوران من خلال إقامة الجولة السادسة، التي سترسم بشكلٍ كبيرٍ خريطة الطريق لبعض المنتخبات في ضمان الحصول على إحدى بطاقتي التأهل المباشر.
في هذا التقرير تسلّط «سبق» الضوء على حظوظ فرق المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جوار المنتخب السعودي، كلاً من: اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.
وستكون المنافسة محتدمة على أشدها بين منتخبات المجموعة الستة، حيث ستُقام ثلاث مباريات في غاية الأهمية للفرق المتبارية، فالمنتخب السعودي يلاقي إندونيسيا والصين مع اليابان، والبحرين مع أستراليا.
ويرحل المنتخب السعودي نحو العاصمة الإندونيسية جاكرتا لملاقاة منتخب إندونيسيا؛ صاحبة الضيافة على ستاد غيلورا بونغ كارنو، في مباراة تعد غاية في الأهمية لرجال إيرفي رينارد؛ للمحافظة على حظوظهم في المنافسة على خطف إحدى بطاقتَي التأهل المباشر، ويعول المنتخب السعودي على جودة العناصر في تشكيلته من ناحية، وأيضاً على التاريخ الذي يصب في مصلحته بمواجهة المنتخبين.
في حين يأمل منتخب إندونيسيا وقف مسلسل الهزائم الملازم له في الجولتين الأخيرتين، إذا ما أراد البقاء في السباق نحو تأهل تاريخي، لأن أي هزيمة جديدة ستقلل من حظوظه كثيراً، وستبعده عن المنافسة.
ويحل المنتخب الياباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره الصيني على ستاد شيامن ايرغت في شيامن، حيث يسعى منتخب اليابان لمواصلة حصد النقاط، للمحافظة على فارق النقاط السبع مع أقرب مطارديه، لكي يضمن بشكلٍ شبه رسمي حجز إحدى بطاقتَي المجموعة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.
في المقابل، يدخل منتخب الصين هذه المباراة بمعنويات عالية، بعد أن تذوق طعم الانتصار في آخر مباراتين أمام إندونيسيا والبحرين؛ ليعوّض تعرُّضه للخسارة في المباريات الثلاث الأولى؛ للإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على تأهل تاريخي.
ويتطلع منتخب البحرين لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لتجديد تفوقه عندما يتقابل مع ضيفه أستراليا على ستاد البحرين الوطني في الرفاع، من أجل تكرار سيناريو مباراة الذهاب من جهة ولإنعاش آماله في التأهل من جهة أخرى.
أما المنتخب الأسترالي، فينشد العودة إلى سكة الانتصارات مع مدربه الجديد توني بوبوفيتش؛ للتمسك بالمركز الثاني للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل للعرس العالمي للمرة الثامنة في تاريخه والسابعة على التوالي.
جديرٌ بالذكر، أن منتخب اليابان يتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من: أستراليا والسعودية والصين، و5 للبحرين، و3 لإندونيسيا.
تُقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 20 مارس 2025، حيث تلتقي اليابان مع البحرين، والسعودية مع الصين، وأستراليا مع إندونيسيا.