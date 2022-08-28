الأخضر الصغير يخسر في نصف نهائي البطولة الآسيوية

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم "كرواتيا 2023م"، من أمام المنتخب الإيراني بنتيجة "32-33"، في المواجهة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة"، وامتدّت إلى أربعة أشواط إضافية بعد تعادل المنتخبين في الأشواط الأصلية والشوطين الإضافيين الأول والثاني.
هذا وسيواجه الأخضر منتخب اليابان يوم الأربعاء المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد ضمان المنتخبين التأهل لبطولة العالم 2023م.