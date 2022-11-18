"كاريلو": سأشجع المنتخب السعودي في المونديال.. والأخضر سيتأهل في هذه الحالة

وزاد قائلاً "هذا التصريح خرج من شخص يفهم كثيراً في الكرة، وإن كان قد قال هذا فذلك لوجود سبب، ذلك سيسهم في منح اللاعبين الثقة، ليلعبوا المباريات بمساواة مع كل المنتخبات، وذلك مستحق للعمل الذي نقوم فيه".