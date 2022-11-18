"كاريلو": سأشجع المنتخب السعودي في المونديال.. والأخضر سيتأهل في هذه الحالة

أكد الدولي البيروفي أندريه كاريلو نجم فريق الهلال ومنتخب بيرو، تشجيعه للمنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، قائلاً "سأشجع المنتخب السعودي لأن لدي الكثير من الزملاء فيه إذ يضم 12 من زملائي في الهلال".
وجاء حديث كاريلو عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال في "تويتر" عن المشاركة في كأس العالم، وتصريح "إنفانتينو" حول أداء الهلال أمام تشيلسي.. ومن سيشجّع وتوقعه لنتائج مباريات المنتخب السعودي.
وتابع "كما أنني ألعب في المملكة منذ 5 سنوات، والرابط بيني والسعودية قوي للغاية، سأتابع عن قرب مباريات المنتخب السعودي، ولكن كذلك كل المباريات الأخرى، لكوني محباً بجنون لكرة القدم".
وعن حظوظ المنتخب السعودي في المونديال قال: "لقد وقعوا في مجموعة معقدة للغاية، الأرجنتين أعتقد بأنهم المنتخب المرشح في هذه المجموعة، وسيتوجب على لاعبي الأخضر أن يلعبوا بشراسة وقوة في مواجهتي بولندا والمكسيك.
وواصل "لأن بولندا والمكسيك منتخبان بمستوى عالٍ، وستكون المباريات ضدهما معقدة، لكن منتخب السعودية يمتلك الحظوظ، لوجود لاعبين كبار بجودة مشابهة لهذين المنافسين".
وأردف "لقد تحسنت الكرة العربية من حيث القوة والشراسة، وبهذه الطريقة إمكانية التأهل تكمن في حال تطبيق هذين العاملين ضد المكسيك وبولندا، متمنين حظاً موفقاً للمنتخب السعودي في العرس العالمي".
وكشف عن توقعاته لنتائج المنتخب السعودي في مجموعته بمونديال قطر، بأنه سيتعادل مع الأرجنتين، ويفوز بإبداع على المكسيك، ويتعادل مع بولندا.
وأوضح "كأس العالم حلم كل طفل، ومن جانبي كان الأمر رائعاً، إذ عدنا للمونديال بعد غياب نحو 40 عاماً، بالتالي كان الأمر جنونياً، وغمرتنا أفضل مشاعر وأحاسيس ممكنة".
وأضاف "سجلت الهدف الأول في مباراة أستراليا بعد كل هذه السنوات التي غابها بلدي عن المونديال، لكننا ودعنا لصعوبة المجموعة، مؤكداً أن ذكرى الهدف ستبقى في قلبه".
وعن تصريح جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حول أداء الهلال أمام تشيلسي في نصف كأس العالم للأندية، قال كاريلو "لقد كان مدحا من طرف شخصية معروفة في عالم كرة القدم العالمية".
وزاد قائلاً "هذا التصريح خرج من شخص يفهم كثيراً في الكرة، وإن كان قد قال هذا فذلك لوجود سبب، ذلك سيسهم في منح اللاعبين الثقة، ليلعبوا المباريات بمساواة مع كل المنتخبات، وذلك مستحق للعمل الذي نقوم فيه".