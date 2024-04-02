شاهد.. مبادرة "وسط جدة تجمعنا" تحضر في ديربي الأهلي والاتحاد

أقامت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والشريك الاستراتيجي لناديي الاتحاد والأهلي فعالية تحت شعار "وسط جدة تجمعنا"، وذلك خلال المباراة التي جمعت ناديي الأهلي والاتحاد، مساء أمس، ضمن الجولة السادسة والعشرين وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، أحرزه المهاجم فراس البريكان.