شاهد.. مبادرة "وسط جدة تجمعنا" تحضر في ديربي الأهلي والاتحاد

أقامت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والشريك الاستراتيجي لناديي الاتحاد والأهلي فعالية تحت شعار "وسط جدة تجمعنا"، وذلك خلال المباراة التي جمعت ناديي الأهلي والاتحاد، مساء أمس، ضمن الجولة السادسة والعشرين وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، أحرزه المهاجم فراس البريكان.
الفعالية التي أقيمت داخل البوكس الخاص بالشركة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) احتوت على رسالة تعزز من التنافس الشريف، وتؤكد على أن الرياضة مهما بلغت حدة التنافس تبقى في إطار المحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين الرياضيين والجمهور الرياضي.
وجمعت الشركة في البوكس عدداً من نجوم الناديين القدامى، في مقدمتهم البرازيلي سيرجو ريكاردو الذي أرتدى قميص النادي الأهلي، وكذلك نادي الاتحاد، ومهاجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق محمد السويد.