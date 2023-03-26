لجنة المنشطات تعلن التوصل إلى اتفاق تسوية مع فهد المولد

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين اللاعب فهد المولد والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، واعتماد عقوبة إيقاف اللاعب، لمدة 18 شهراً، بحيث تنتهي في الـ20 من أغسطس المقبل.
وقالت اللجنة في بيان صحافي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "تود اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن توضح ما تم التوصل إليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل اللاعب فهد المولد، والذي وقع بتاريخ 21 فبراير 2022، وبعد حضور جلسة استماع عادلة وسماع أقوال اللاعب وفريق الدفاع وبعد مداولة القضية، وأصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف اللاعب فهد المولد عن المشاركات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 18 شهراً.
وأضاف البيان: وحيث إن اللاعب قد استأنف قرار الإيقاف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 18 يوليو 2022، وقد أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بتاريخ 25 أغسطس 2022 بتقليص فترة إيقاف المولد لتصبح شهرين فقط عن الانتهاك محل المنازعة الماثلة، الأمر الذي استدعى تدخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" باستئناف قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "CAS" بتاريخ 13 أكتوبر 2022.
وتابع البيان: " توصلت " WADA " بتاريخ 2 مارس 2023 إلى اتفاق تسوية، نافذ من تاريخه، بينها وبين الفريق المكلف بالدفاع عن اللاعب وافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يتم بموجبه اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بداية القضية، وهي إيقاف اللاعب فهد المولد لمدة 18 شهراً، بحيث تنتهي فترة الإيقاف في 20 أغسطس 2023.
واختتم البيان: بموجب هذه التسوية سحبت " WADA" الاستئناف المقدم من قبلها إلى " CAS"، وأن يتحمل اللاعب أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لمحكمة " CAS".