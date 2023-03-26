لجنة المنشطات تعلن التوصل إلى اتفاق تسوية مع فهد المولد

وقالت اللجنة في بيان صحافي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "تود اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن توضح ما تم التوصل إليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل اللاعب فهد المولد، والذي وقع بتاريخ 21 فبراير 2022، وبعد حضور جلسة استماع عادلة وسماع أقوال اللاعب وفريق الدفاع وبعد مداولة القضية، وأصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف اللاعب فهد المولد عن المشاركات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 18 شهراً.