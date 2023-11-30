في جولة "الرياض إكسبو 2030".. الأهلي يضرب أبها بسداسية

أسقط فريق الأهلي الأول لكرة القدم مستضيفه أبها بسداسية رائعة دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "الرياض إكسبو2030".