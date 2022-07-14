سحب قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي

في المقابل يشهد قبل نهائي المناطق لقاء إيسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ مع الفريق الفائز من نهائي منطقة وسط آسيا، في حين يتقابل موهون باغان الهندي مع بطل منطقة آسيان، وتقام المباراتان يومي 6 و7 أيلول/سبتمبر القادم، على أن يقام نهائي المناطق يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر.