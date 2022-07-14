سحب قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي

اتضحت معالم السباق إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022، وذلك عقب سحب قرعة الأدوار الإقصائية اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وسوف تشهد نسخة هذا العام تتويج بطل جديد، مع بقاء 12 نادياً لم يسبق لأي منها الفوز باللقب من قبل.
في منطقة غرب آسيا، يشهد الدور قبل النهائي لقاء العربي الكويتي مع ضيفه السيب العماني يوم 5 أيلول/سبتمبر، ويتقابل في المباراة الثانية باليوم التالي الرفاع الشرقي البحريني مع مواطنه الرفاع.
ويقام نهائي منطقة غرب آسيا يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، على أرض الفريق الفائز من مباراة العربي والسيب.
في المقابل يشهد قبل نهائي المناطق لقاء إيسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ مع الفريق الفائز من نهائي منطقة وسط آسيا، في حين يتقابل موهون باغان الهندي مع بطل منطقة آسيان، وتقام المباراتان يومي 6 و7 أيلول/سبتمبر القادم، على أن يقام نهائي المناطق يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر.
وقبل ذلك يشهد قبل نهائي منطقة آسيان لقاء ماكاسار الإندونيسي مع قدح دار الأمان الماليزي يوم 9 آب/أغسطس، وفيتل الفيتنامي مع كوالالمبور الماليزي يوم 10 آب/أغسطس، على أن يقام نهائي آسيان يوم 24 من ذات الشهر على أرض الفائز من مباراة فيتل وكوالالمبور.
ويستضيف خوجاند الطاجيكي نهائي منطقة وسط آسيا، حيث يتقابل مع سوغديانا الأوزبكي يوم 17 آب/أغسطس.
وكان إيسترن لونغ ليونز وموهون باغان تأهلا مباشرة إلى قبل نهائي المناطق، بعد أن توجا بطلين لمنطقتي شرق وجنوب آسيا على التوالي.
ويقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر على أرض الفريق الفائز في نهائي المناطق.
قرعة الأدوار النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2022.
نهائي منطقة غرب آسيا:
الفائز من مباراة العربي الكويتي والسيب العماني - الفائز من مباراة الرفاع الشرقي البحريني ومواطنه الرفاع.
نهائي منطقة الوسط:
خوجاند (طاجيكستان) - سوغديانا (أوزبكستان).
نهائي منطقة آسيان:
الفائز من مباراة فيتل الفيتنامي وكوالالمبور الماليزي - الفائز من مباراة ماكاسار الإندونيسي وقدح دار الأمان الماليزي.
قبل نهائي المناطق:
إيسرن (هونغ كونغ) - بطل منطقة الوسط.
موهون باغان (الهند) - بطل منطقة آسيان.
نهائي المناطق:
الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2).
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022:
الفائز في نهائي المناطق - بطل الغرب.