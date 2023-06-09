الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء كوستاريكا ضمن بطولة تولون الدولية

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا.