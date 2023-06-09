الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء كوستاريكا ضمن بطولة تولون الدولية

عاود المنتخبُ السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة، تدريباتِه بعد مباراته أمام منتخب فنزويلا أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون"، التي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا.
ويواصل المنتخبُ الوطني السعودي، غدًا السبت، تدريباتِه؛ تحضيرًا للجولة الثالثة من منافسات بطولة تولون، التي يلاقي فيها منتخب كوستاريكا بعد غدٍ الأحد.
الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة تولون، تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".