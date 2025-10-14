انطلاق الجولة الترويجية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، اليوم، الجولة الترويجية الخاصة بالبطولة التي تستضيفها دولة قطر بمشاركة 16 منتخباً عربياً، في إطار استعدادات تنظيم الحدث الكروي المرتقب.
وتشمل الجولة الترويجية خمس دول خليجية هي السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات، حيث تنطلق فعالياتها غداً وتستمر حتى الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل. وتهدف الجولة إلى منح المشجعين في مختلف دول المنطقة فرصة مشاهدة الكأس المرموقة عن قرب، تمهيداً لاستضافة "مونديال العرب" في شهر ديسمبر القادم.
وسيشارك في الجولة فريق من اللجنة المحلية المنظمة في كل دولة لإلقاء الضوء على البطولة وتقديم معلومات شاملة عنها، مع عرض الكأس للجمهور وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية.
وتستضيف قطر بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل، على ستة من الاستادات المونديالية التي احتضنت مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يعزز جاهزية الدولة لاستضافة البطولات الكبرى ويجسد استمرار إرث المونديال العالمي في المنطقة.