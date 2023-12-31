معسكر إعدادي وثلاث مواجهات قبيل البطولة.. بعثة المنتخب السعودي تصل الدوحة

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا خلال الفترة من 31 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير؛ فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.