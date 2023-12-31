معسكر إعدادي وثلاث مواجهات قبيل البطولة.. بعثة المنتخب السعودي تصل الدوحة

وصلت بعثة المنتخب السعودي، إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ لبدء المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا خلال الفترة من 31 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير؛ فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.
وسيُجري المنتخب السعودي حصته التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب منتجع سيلين.
ويخوض الأخضر منافسات كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.