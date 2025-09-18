في جولة "عزنا بطبعنا".. وبرباعية.. التعاون يحتفي بالاتفاق

‏أسقط فريق التعاون الأول لكرة القدم ضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون في بريدة، بقيادة الحكم السعودي ماجد الشمراني، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "عزنا بطبعنا" المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 95.