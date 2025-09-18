في جولة "عزنا بطبعنا".. وبرباعية.. التعاون يحتفي بالاتفاق

أسقط فريق التعاون الأول لكرة القدم ضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون في بريدة، بقيادة الحكم السعودي ماجد الشمراني، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "عزنا بطبعنا" المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 95.
الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة التاسعة إثر تسديدة من رأس الصندوق الاتفاقي، بطريقة رائعة استقرت داخل الشباك.
في المقابل، أضاع "فينالدوم" فرصة التعديل للاتفاق في الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 45+1.
وفي الشوط الثاني، أجهز التعاون على بقايا الاتفاق بثلاثة أهداف متتالية، حيث استطاع وليد الأحمد إضافة الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 51، ثم أضاف زميله سلطان مندش الهدف الثالث في الدقيقة 56، بعد تمريرة وصلته من زميله "موسى بارو"، فيما جاء الهدف الرابع للسكري من ركلة جزاء في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب "مارتينيز".
واستطاع خالد الغنام تقليص النتيجة لفريقه الاتفاق بهدف أول في الدقيقة 82.
بتلك النتيجة، قفز التعاون للمركز الرابع "مؤقتًا" برصيد 6 نقاط، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الثامن.