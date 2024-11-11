عبدالله أيمن كامل يضيف لقبًا جديدًا إلى إنجازاته في "الكارتنغ"

تُوِّج عبدالله أيمن كامل بلقب بطل المملكة في بطولة الكارتنغ روتكس ماكس لعام 2023/ 2024، حيث تسلّم درع البطولة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الجمعة الماضي (8 نوفمبر)، على حلبة "فن اكستريم" في الرياض، بحضور المنظمين والمتسابقين وعشاق اللعبة، حيث امتدت البطولة على مدى 6 جولات شارك فيها المتسابقون بنفس المحركات والإطارات لتكون نتيجة السباق حسب مهارة السائق.