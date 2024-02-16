لاعب الأخضر "رديف" يدخل سباق جائزة الأفضل في كأس آسيا

وبثّ الموقع نبذة مختصرة عن كل لاعب من أجل تبرير وجوده ضمن الخيارات، لافتًا إلى تتويج مهاجم الأخضر بكأس آسيا لفئة الأولمبي قبل عامين، وبعدها شقّ طريقه تدريجيًا إلى تشكيلة المنتخب السعودي الأول.