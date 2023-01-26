تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يخسر مواجهة أوزباكستان الودية

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، من ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.