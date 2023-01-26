تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يخسر مواجهة أوزباكستان الودية

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، من ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.
ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، مبارك الراجح، محمد برناوي، أحمد الجليدان، وليد عياش، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي، مشاري النمر، عبدالله رديف.
يُذكر أن الأخضر تحت 20 عاماً يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.