انطلاق تدريبات أخضر الشاطئية في معسكر جازان

انطلقت أمس الجمعة، تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في معسكره الداخلي المقام في مدينة جازان، والذي يستمر حتى الثالث من شهر مارس المقبل، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كوسافا الدولية لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة ديربان بجمهورية جنوب إفريقيا في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.