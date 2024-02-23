انطلاق تدريبات أخضر الشاطئية في معسكر جازان

انطلقت أمس الجمعة، تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في معسكره الداخلي المقام في مدينة جازان، والذي يستمر حتى الثالث من شهر مارس المقبل، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كوسافا الدولية لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة ديربان بجمهورية جنوب إفريقيا في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.
وأجرى لاعبو "أخضر الشاطئية" أمس تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل، والتي اشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة.
وكان الجهاز الفني لأخضر الشاطئية بقيادة البرازيلي قوقا زولوكوفيك، استدعى 17 لاعباً للمعسكر وهم: حسام كعمان وأحمد الهمامي وخالد وهيب ومبارك الدوسري ورمزي دكمان ومحمد العجمي وفهد الدوسري ووليد اليوبي وعمر قرامش وبلال بوده وتركي السبيت وإسلام سراج وعلي الصفار وخالد المولد ونايف ياكل وسلمان الرشيدي وحمد الضامري وعبدالعزيز الشراري وباتل الرويلي وأحمد الزهراني.
يذكر أن "أخضر الشاطئية" يحتل الترتيب 23 عالمياً حسب التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة Beach soccer.