"روشن" تعلن إنشاء ملعب أيقوني بسعة 45 ألف مقعد جنوب غرب الرياض

وتم تصميم "استاد روشن" ليُلبِّي جميع متطلبات استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية، إضافة إلى استقبال الأحداث الترفيهية والثقافية والاجتماعية الأخرى، وسيُعزز من استخدام أحدث التقنيات، مثل الطاقة الشمسية التي يتم دمجها في البنية التحتية المتكاملة للملعب. كما يساعد تصميم سقف الملعب على تعزيز حركة الهواء؛ ما يضمن الحصول على التهوية الكافية، إضافة إلى التحكم في وصول أشعة الشمس إلى داخل الملعب خلال ساعات النهار.