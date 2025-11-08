في ليلة "ديربي البحر".. جاك الخبر.. الأهلي يتفوق على الاتحاد بهدف محرز

قاد النجم رياض محرز فريقه الأهلي إلى فوز ثمين على الاتحاد بهدف دون مقابل، في "ديربي البحر – جدة"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد انحصار اللعب في منتصف الملعب والاعتماد على الكرات المرتدة، حيث كانت محاولات الأهلي الأخطر عبر رياض محرز وكيسيه في الدقيقتين (23، 45)، بينما أهدر قائد الاتحاد كريم بنزيما فرصة محققة في الدقيقة (40).
وفي الشوط الثاني، تمكن محرز من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 بعد أن استثمر عرضية متقنة من زميله كيسيه، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة.
وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء (90+6)، أنقذ حارس الأهلي إدوارد ميندي فريقه من هدف مؤكد بتصديه لتسديدة اتحادية خطيرة، حافظ بها على تفوق فريقه حتى صافرة النهاية.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن.