في ليلة "ديربي البحر".. جاك الخبر.. الأهلي يتفوق على الاتحاد بهدف محرز

قاد النجم رياض محرز فريقه الأهلي إلى فوز ثمين على الاتحاد بهدف دون مقابل، في "ديربي البحر – جدة"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.