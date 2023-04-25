جماهير "الاتحاد" تجهز مفاجأة خاصة لقائد الفريق "أحمد حجازي"

وكان هدف حجازي في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، قد تسبب فى خروج الاتحاد من منافسات كأس الملك بعد خسارته (0/1)، أمام الهلال الذي تأهل إلى النهائي لمواجهة الوحدة .