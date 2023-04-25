جماهير "الاتحاد" تجهز مفاجأة خاصة لقائد الفريق "أحمد حجازي"

كشفت تقارير إعلامية عن قيام جماهير نادى الاتحاد بتجهيز مفاجأة لقائد الفريق الكروي الأول، المصري أحمد حجازي، خلال مباراة الفريق أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
واتفقت العديد من جماهير الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنها ستقوم بالهتاف باسم "أحمد حجازي" في الدقيقة (26) خلال المباراة.
وكان هدف حجازي في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، قد تسبب فى خروج الاتحاد من منافسات كأس الملك بعد خسارته (0/1)، أمام الهلال الذي تأهل إلى النهائي لمواجهة الوحدة .
وأطلقت جماهير الاتحاد هاشتاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم حجازي عقب مباراة الهلال جاء بعنوان (فداك يا حجازي).
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.