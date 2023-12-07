دورة الألعاب السعودية 2023: "ابن جلوي" يتوّج الهلال بذهب السلة.. وجدة يونايتد حافظ على لقب السيدات

حافظ فريق جدة يونايتد على لقب كرة السلة للسيدات، والتي اُختتمت أمس الخميس في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العاصمة في مباراة حماسية امتدت إلى الشوط الإضافي، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 47-47، لتنهي لاعبات جدة يونايتد المباراة بنتيجة 67-62، وسلّم الدكتور غشان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، الميداليات للفائزات بحضور جناسيو سوريانو، مدير الفعاليّات والشركات بالاتحاد الدولي لكرة السلة.