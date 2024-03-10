صافرة العماني "الكاف" تضبط قمة النصر والعين الآسيوية

تضبط صافرة الحكم العماني أحمد الكاف، مواجهة النصر ونظيره العين، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024 التي يحتضنها ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
وأدار الكاف 6 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، أشهر خلالها 10 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة، دون أن يطرد أي لاعب، كما قاد العماني مباراة النصر وبيرسبوليس في مرحلة المجموعات والتي انتهت بفوز الأصفر 4-3، وأدار لقاء الاتحاد والقوة الجوية في العراق، والذي انتهى بخسارة الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد.