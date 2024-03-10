صافرة العماني "الكاف" تضبط قمة النصر والعين الآسيوية

وأدار الكاف 6 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، أشهر خلالها 10 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة، دون أن يطرد أي لاعب، كما قاد العماني مباراة النصر وبيرسبوليس في مرحلة المجموعات والتي انتهت بفوز الأصفر 4-3، وأدار لقاء الاتحاد والقوة الجوية في العراق، والذي انتهى بخسارة الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد.