"الاتفاق" يضم الإسباني "ميدران" حتى 2027

وقّعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا احترافيًا لثلاثة مواسم ونصف مع لاعب خط الوسط الإسباني ألفارو ميدران قادمًا من صفوف نادي التعاون.
جرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر معسكر الاتفاق بمدينة دبي، بحضور الرئيس التنفيذي حمد بن عبدالله المطوع.
الجدير بالذكر أن ألفارو ميدران المولود في 1994 سبق أن احترف بالعديد من الأندية الإسبانية بدءًا بنادي ريال مدريد منذ موسم 2011/ 2012 وأسهم حينها بتحقيق كأس العالم للأندية في عام 2015، مرورًا بعدة أندية إسبانية فالنسيا وخيتافي وديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو، قبل انتقاله إلى شيكاغو فاير الأمريكي وصولًا إلى احترافه بنادي التعاون في موسم 2021/ 2022.
كما قدم رئيس نادي الاتفاق سامر بن حسن المسحل شكره وتقديره لرئيس نادي التعاون الدكتور سعود بن أحمد الرشودي وكل منسوبي نادي التعاون على الاحترافية بالمفاوضات المتعلقة بانتقال اللاعب، مؤكدًا على العلاقة المميزة بين الناديين الممتدة منذ عهد الرئيس الذهبي عبدالعزيز الدوسري مرورًا بفترة المهندس خالد بن عبدالله الدبل وحتى الآن.