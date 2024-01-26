"الاتفاق" يضم الإسباني "ميدران" حتى 2027

الجدير بالذكر أن ألفارو ميدران المولود في 1994 سبق أن احترف بالعديد من الأندية الإسبانية بدءًا بنادي ريال مدريد منذ موسم 2011/ 2012 وأسهم حينها بتحقيق كأس العالم للأندية في عام 2015، مرورًا بعدة أندية إسبانية فالنسيا وخيتافي وديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو، قبل انتقاله إلى شيكاغو فاير الأمريكي وصولًا إلى احترافه بنادي التعاون في موسم 2021/ 2022.