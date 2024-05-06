مدرب الهلال "خيسوس": مباراتنا أمام الأهلي قمة مثل التي تحدث في أكبر دوريات العالم
أبدى البرتغالي "خيسوس" مدرب الهلال ، إعجابه الشديد بلقاء فريقه ونظيره الأهلي الذي صنّفه بمباراة قمة مثل التي تحدث في أكبر دوريات العالم.
ونجح الهلال مساء أمس في الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال "خيسوس" خلال المؤتمر الصحفي: "أبارك للاعبي الهلال والأهلي على أجواء المباراة الرائعة، وتبقت لنا نقطة واحدة للتتويج ببطولة هذا الموسم".
وأضاف مدرب الهلال: "لكل مباراة مختلف الاستراتيجيات، هناك استراتيجيات فردية وجماعية، واللعب بثلاثي في الخلف ، لقد لعبنا بهذه الطريقة فى وقت سابق، فقد أنهينا بها مواجهة الأهلي في الدور الأول، أيضًا عنصر المفاجأة للخصم جزء من استراتيجيتنا".
واستطرد خورخي حديثه : "على الرغم من أخذ احتياطاتنا من جناحي الأهلي الخطيرين إلا أننا لم نستطع إيقافهم بالشكل الكامل".
وقال خيسوس أيضًا :"نحن دائمًا نشعر بدعم جماهيرنا في أي مكان نذهب إليه، أقدم الشكر لهم، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا في مواجهتنا القادمة تبقى لنا نقطة، ونريد أجواء احتفالية في ملعبنا".
وتابع مدرب الهلال : "اللاعبون الذين لا يبدؤون المواجهة بصفة أساسية يكون لهم الخيار بأداء عمليات الإحماء في الملعب أو الصالة الرياضية".
وختم "خيسوس" حديثه: "إذا صدر مني ردة فعل في المواجهة فهذا دليل الشغف، ومتى ما توقفت عن ذلك فيجب أن ارتاح في البيت وأتوقف عن العمل".