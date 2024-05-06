مدرب الهلال "خيسوس": مباراتنا أمام الأهلي قمة مثل التي تحدث في أكبر دوريات العالم

وأضاف مدرب الهلال: "لكل مباراة مختلف الاستراتيجيات، هناك استراتيجيات فردية وجماعية، واللعب بثلاثي في الخلف ، لقد لعبنا بهذه الطريقة فى وقت سابق، فقد أنهينا بها مواجهة ‎الأهلي في الدور الأول، أيضًا عنصر المفاجأة للخصم جزء من استراتيجيتنا".