قادمًا من الهلال.. "عبدالله عطيف" أهلاوي

أعلن اليوم نادي الأهلي المنافس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى التعاقد رسميًّا مع متوسط ميدان المنتخب السعودي ونادي الهلال عبدالله عطيف دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالله عطيف، في صفقة انتقال لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول".
وكان اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ منذ الفترة الشتوية الماضية.
وكشفت مصادر إعلامية أن عطيف وقّع مع الأهلي لمدة 3 مواسم مقابل 5 ملايين ونصف المليون ريال للموسم الواحد بعد أن شهدت الصفقة منافسة الشباب، وانتهت بتوقيع اللاعب مع النادي الغربي.