قادمًا من الهلال.. "عبدالله عطيف" أهلاوي

وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالله عطيف، في صفقة انتقال لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول".