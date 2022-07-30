مدربو المنتخبات.. بين صعوبة المباريات وطموح الوصول لنهائي كأس العرب

من جانبه، قال مدرب منتخب فلسطين حسام يونس: "نظرتنا دائمًا للأمام ونحن على أتم الاستعداد لمباراة الدور ربع النهائي، نسعى لتحقيق نتائج إيجابية، ونعتز بوجودنا هنا في المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء للغاية بالاستقبال والدعم الذي حظينا به منذ اليوم الأول".