هدف محمد كنو الأجمل في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن

فاز هدف لاعب الهلال محمد كنو في مرمى التعاون بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي.
وحصل هدف متوسط ميدان الهلال على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة (إكس) اليوم الاثنين.
ونال هدف محمد كنو على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم ( 411،380 صوتاً) بنسبة وصلت إلى 42،6% من الأصوات متقدماً على هدف البرازيلي أليكس تيليس مدافع النصر بمرمى الوحدة والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 30،1%من الأصوات فيما جاء هدف مواطنه إيغور كوناردو لاعب الاتحاد بمرمى أبها في المرتبة الثالثة بـ 27،3 % من الأصوات.