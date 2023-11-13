هدف محمد كنو الأجمل في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن

ونال هدف محمد كنو على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم ( 411،380 صوتاً) بنسبة وصلت إلى 42،6% من الأصوات متقدماً على هدف البرازيلي أليكس تيليس مدافع النصر بمرمى الوحدة والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 30،1%من الأصوات فيما جاء هدف مواطنه إيغور كوناردو لاعب الاتحاد بمرمى أبها في المرتبة الثالثة بـ 27،3 % من الأصوات.