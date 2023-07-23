عقبة قد تعطل إتمام صفقة انتقال "فابينيو" لاعب ليفربول إلى الإتحاد ...تعرف عليها

وقالت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء يشير إلى أن فابينيو سينتهي به المطاف في السعودية، وان رحيله من ليفربول إلى الاتحاد أمراً مفروغاً منه، لكن قد تفشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة لسبب غير رياضي غير عادي لا علاقة له بكرة القدم .