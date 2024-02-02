في المرحلة الرابعة.. الدرَّاج البلجيكي "ميرلير" يتصدر سباق طواف العلا 2024

تصدَّر الدرَّاج البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب)، المرحلة الرابعة من سباق طواف العلا 2024، والتي كانت من الحجر إلى مرايا، وأقيمت اليوم الجمعة، بعد أن قطع مسافة المرحلة البالغة 142.2 كيلومتر؛ في زمن قدره 3:11:43 ساعة.