"رومانو": "لوبيتيغي" يتجه لرفض عرض الاتحاد وتركيزُه على الدوري الإنجليزي

ولم يتولَّ جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا، قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب وولفرهامبتون وإندررز الإنجليزي في أغسطس الماضي، كما سبق له تدريب: منتخب إسبانيا، ريال مدريد، إشبيلية، رايو فايكانو.