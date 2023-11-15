"رومانو": "لوبيتيغي" يتجه لرفض عرض الاتحاد وتركيزُه على الدوري الإنجليزي

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن موقف الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب نادي ولفرهامبتون وإندررز السابق، من العرض المقدم له من نادي الاتحاد لتولي قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة.
ووفقًا لما أفاد به رومانو على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن جولين لوبيتيغي يتجه الآن إلى رفض عرض الاتحاد ليصبح مدرب الفريق بدلًا من البرتغالي نونو سانتو.
وأشار إلى أن من المقرر أن يرفض مدرب إشبيلية وولفرهامبتون السابق العرض؛ حيث قال إن تركيزه ينصبّ على الدوري الإنجليزي الممتاز".
ولم يتولَّ جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا، قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب وولفرهامبتون وإندررز الإنجليزي في أغسطس الماضي، كما سبق له تدريب: منتخب إسبانيا، ريال مدريد، إشبيلية، رايو فايكانو.
وكشف الصحفي "خوان كورتيز" في وقت سابق عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد للتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد كورتينز الذي يعمل في "tyc Sports" الإسبانية بأنه إذا وافق مسؤولو الاتحاد على طلبات غاياردو؛ فسيكون المدرب البرتغالي مدربًا لنادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة القادمة.
وكانت تقارير أخرى قد ذكرت أن كريم بنزيما لاعب الفريق قد تدخّل لإقناع المدرب الأرجنتيني بتدريب الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي أعلنت إدارة النادي إنهاء تعاقده لسوء نتائج الفريق.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.