استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يدشن معسكر الأحساء

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في الأحساء، والذي يمتد حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها الأخضر في مدينتَي الرياض وجدة.