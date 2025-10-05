استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يدشن معسكر الأحساء

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في الأحساء، والذي يمتد حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها الأخضر في مدينتَي الرياض وجدة.
وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث طبّق اللاعبون تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على مران تكتيكي، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
ويواصل "أخضر 23" مساء غدٍ (الاثنين) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الأحساء.
من جهة أخرى، التحق اللاعب عواد دهل بمعسكر الأخضر بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الأولى" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.