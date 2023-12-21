في نسختها الثالثة.. بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء تعود إلى ربوع العُلا

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي المُعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "شهدت البطولة منذ انطلاقها في عام 2020، إقبالاً كبيراً من الجماهير المحلية والعالمية لحضور أول بطولة بولو في الصحراء في العالم. ونتوقع أن تسجل البطولة المزيد من الأرقام القياسية هذا العام، ما يعدُ ضيوف العلا بتجربة رياضية عالمية المستوى، ونتطلع لانطلاق فعاليات المنافسة واكتشاف من سيكون الفائز في بطولة بولو الصحراء بنسختها الثالثة".