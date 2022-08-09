لتحديد القدرات التكنيكية.. حكام دوري المحترفين يخضعون للاختبار اللياقي في معسكر صربيا

يُذكر أن معسكر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقام في نوفي ساد انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه استعدادًا للموسم الجديد.