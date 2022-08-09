لتحديد القدرات التكنيكية.. حكام دوري المحترفين يخضعون للاختبار اللياقي في معسكر صربيا

خضع حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المشاركون في المعسكر الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية، اليوم الثلاثاء، للاختبار اللياقي "Ynamic YO YO" والذي يحدد القدرات اللياقية والتكنيكية للحكم.
وأجريت الاختبارات بقيادة مستشار اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم آليخو بيريز والفريق التدريبي للجنة الحكام.
ومُنح الحكام راحةً في الفترة المسائية عن المحاضرات وعن التدريبات المسائية، فيما ستعود غدًا الأربعاء التدريبات في الفترة الصباحية والمسائية والمحاضرات التثقيفية التي يقدمها مجموعةً من المحاضرين الآسيويين والدوليين.
يُذكر أن معسكر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقام في نوفي ساد انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه استعدادًا للموسم الجديد.