"مارسيليا الفرنسي" ينافس "النصر" على التعاقد مع "بول بوجبا"

كشفت تقارير صحفية عن دخول مسؤولي نادي مارسيليا، في منافسة مع النصر، من أجل كسب خدمات الفرنسي بول بوجبا، في الفترة المقبلة.
وبحسب ما أكده موقع "Team talk" في تقرير له اليوم الأربعاء؛ فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال يبذل قصارى جهده لجذب زميله السابق في مانشستر يونايتد إلى النصر، ليضمن انتقاله في عام 2025.
وأفاد الموقع -وفقًا لصحيفة "توتو يوفي"- بأن لمّ شمل كريستيانو رونالدو وبوجبا في نادي النصر السعودي قد يكون مطروحًا بالفعل العام القادم.
ولعب بوجبا إلى جانب رونالدو خلال موسم 2021- 22 لصالح مانشستر يونايتد، وكان للثنائي دور بارز في أولد ترافورد، وقد يلعبان مرة أخرى دورًا في النصر؛ لكن هناك خيارات أخرى باتت مفتوحة أمام بول بوجبا؛ حيث انتشرت تكهنات كبيرة أيضًا باحتمالية عودته إلى فرنسا للانضمام إلى مرسيليا.
وذكر الموقع أن الوجهة الأكثر ترجيحًا هي أن ينتهي الأمر ببوجبا في المملكة العربية السعودية أو أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية.