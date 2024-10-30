"مارسيليا الفرنسي" ينافس "النصر" على التعاقد مع "بول بوجبا"

ولعب بوجبا إلى جانب رونالدو خلال موسم 2021- 22 لصالح مانشستر يونايتد، وكان للثنائي دور بارز في أولد ترافورد، وقد يلعبان مرة أخرى دورًا في النصر؛ لكن هناك خيارات أخرى باتت مفتوحة أمام بول بوجبا؛ حيث انتشرت تكهنات كبيرة أيضًا باحتمالية عودته إلى فرنسا للانضمام إلى مرسيليا.