هدف لاعب النصر "رونالدو" في الديربي ينافس على الأجمل في الجولة 28 من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023 م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأربعاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 28 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين والذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم العالمي كريستيانو رونالدو في ديربي الرياض، والذي سجله بمجهود فردي مميز قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى، قاد من خلاله فريقه لفوز مثير على الشباب (3-2).
واختارت اللجنة أيضاً الهدف الثاني للأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب بمرمى النصر، والذي جاء بعد عمل جماعي منظم، قبل أن يصوب اللاعب الكرة داخل الشباك.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد ضد الباطن، والذي بفضله حافظ فريقه على صدارة جدول الترتيب، حيث جاء برأسية جميلة بعد أن ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية أحمد شراحيلي داخل الشباك.