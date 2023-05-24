هدف لاعب النصر "رونالدو" في الديربي ينافس على الأجمل في الجولة 28 من دوري روشن

وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأربعاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 28 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".