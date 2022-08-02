المملكة تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة "قونية 2022"

يُذكر أن المملكة استضافت أول دورة ألعاب إسلامية عام 2005، في منطقة مكة المكرمة، والتي تصدرت الترتيب العام فيها بواقع 60 ميدالية (24 ذهبية، 17 فضية، 19 برونزية)، وتم احتساب الدورة الثانية رقميًا في سجل الدورات على الرغم من أنها لم تقم في إيران 2009م ، ثم استضافت مدينتا باليمبانج وسومطرة الإندونيسية الدورة الثالثة عام 2013م والتي نالت فيها المملكة المركز السابع في الترتيب العام للدورة بواقع 16 ميدالية (7 ذهبيات، وثلاث فضيات، 6 برونزيات)، ثم استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو الدورة الرابعة عام 2017م وجاءت فيها المملكة بالمركز الحادي عشر في الترتيب العام بواقع 11 ميدالية (4 ذهبيات، فضية واحدة، 6 برونزيات).