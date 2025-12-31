الاتحاد يتخطى عقبة نيوم بثلاثية ويقفز للمركز الخامس

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا خارج أرضه بتغلبه على مضيفه نيوم بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
كانت البداية لصالح الاتحاد، الذي كثف من محاولاته في وقت مبكر على مناطق مضيفه، حتى نجح في تسجيل هدف السبق الأول حينما أرسل الهولندي بيرغوين كرة عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء، تابعها البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز في الشباك في غفلة من مدافعي نيوم (د14).
أثار الهدف الاتحادي حفيظة فريق نيوم، فبحث الأخير عن التعديل وكثف من هجماته، وأسفرت محاولاته عن تسجيل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة سعيد بن رحمة من فوق حائط الصد، ارتطمت بالقائم قبل أن تتابع طريقها نحو شباك الحارس رايكوفيتش (د27).
وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني حينما توغل موسى ديباي من الجهة اليمنى، قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى داخل منطقة الجزاء، تابعها النجم الهولندي بيرغوين في الشباك مسجّلًا خامس أهدافه هذا الموسم، وذلك في الدقيقة 65 من مجريات اللقاء.
وأطلق أحمد الغامدي رصاصة الرحمة في شباك نيوم، بتسجيله ثالث أهداف الاتحاد في الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة (90+4) من زمن المباراة.
رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة احتل من خلالها المركز الخامس، بينما بقي رصيد نيوم عند 17 نقطة في المركز السابع.