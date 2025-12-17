بمشاركة 5 مدن.. «الرياضة للجميع» يطلق النسخة الرابعة من برنامج «نشاطي»

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع النسخة الرابعة من برنامج «نشاطي»، الذي يُقام على مرحلتين خلال الفترة من نوفمبر 2025م حتى مارس 2026م، في خمس مدن بمختلف مناطق المملكة، انطلاقًا من العقير بمحافظة الأحساء، مقدّمًا تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات الرمضانية.

ويُعد «نشاطي» أحد أبرز البرامج المجتمعية التي ينظمها الاتحاد، ويستهدف بناء مجتمع نشط وشامل عبر فعاليات رياضية وترفيهية مخصصة للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، مع إتاحة مشاركة العائلات من خلال مناطق ترفيهية مخصصة، إلى جانب جلسات اليوغا والزومبا، ومبادرات داعمة لتمكين مشاركة ذوي الإعاقة.

ويُقام البرنامج برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ الأحساء، في مبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز نمط الحياة النشط وبناء مجتمع حيوي.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن برنامج «نشاطي» يُعد من أكثر المبادرات تفاعلاً وتأثيرًا في تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة البدنية، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة تواصل توسعها في مناطق المملكة، مستهدفة الشباب من عمر 6 إلى 18 عامًا، ضمن منظومة رياضية متنوعة تسهم في بناء مجتمع صحي ونشط.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للاتحاد، الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، أن كل نسخة من البرنامج تحمل طابعًا متجددًا من حيث المحتوى الرياضي والأنشطة الترفيهية والبطولات الشبابية، إلى جانب إشراك المتطوعين وبناء شراكات فاعلة لتقديم تجارب رياضية نابضة بالحيوية، تعزز روح المشاركة والإبداع لدى الشباب.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في العقير، عبر استضافة شواطئها لمهرجان «رملية»، أول مهرجان رياضي شاطئي عائلي في المملكة، بمشاركة أكثر من 50 فريقًا من الهواة، يتنافسون في بطولات الكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد وكرة القدم، بجوائز نقدية تتجاوز 200 ألف ريال، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر.

ويعمل الاتحاد على دمج فعاليات «رملية» مع برنامج «نشاطي»؛ لخلق أجواء رياضية وترفيهية تجمع المجتمع الساحلي، عبر تقديم رياضات وألعاب شاطئية متنوعة، وبطولات شبابية تشمل كرة القدم، والتنس، وتنس الطاولة، والرماية، وألعاب القوى.

وستُخصص منافسات كرة القدم للفئات العمرية من 6 إلى 9 سنوات، و10 إلى 14 سنة، و15 إلى 18 سنة، فيما تستهدف منافسات الكرة الطائرة وكرة اليد الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.

يُذكر أن نسخة عام 2024م من برنامج «نشاطي» شهدت نموًا ملحوظًا في عدد من مدن المملكة، حيث انطلقت من أبها بتطبيق نظام «جواز السفر» الذي أتاح للشباب تجربة رياضات متعددة وجمع أختام مقابل مكافآت، ما أسهم في رفع معدلات المشاركة. كما سجلت المدينة المنورة رقمًا قياسيًا في مشاركة السيدات بواقع 215 لاعبة كرة قدم، واختتمت الفعاليات في جدة على واجهة روشن البحرية بمشاركة تجاوزت 12,350 شخصًا خلال 10 أيام.

ودعا الاتحاد الراغبين في التسجيل والمشاركة إلى زيارة الموقع الإلكتروني:

sportsforall.com.sa