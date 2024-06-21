أخضر الناشئات تحت17 يدشن معسكره الإعدادي في العاصمة الأردنية عمّان

دشن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، معسكره الإعدادي في العاصمة الأردنية عمّان، الذي يأتي استعدادًا للبطولة الثلاثية الودية للناشئات تحت 17 عامًا التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم بهدف تطوير الكرة النسائية في المنطقة والاستعداد للاستحقاقات المستقبلية.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، حيث يواجه أخضر الناشئات نظيره المنتخب اللبناني يوم 30 يونيو الجاري والمنتخب الأردني يوم 4 يوليو المقبل على ملعب البتراء ضمن البطولة الوديّة.
واستدعت المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئات، الكرواتية ستيلا قوتال 25 لاعبة للمعسكر، على النحو التالي: ديمة شيخ، تين الزهراني، جود إبراهيم، العنود المهنا، رند العنزي، لارا الضو، مضاوي العتيبي، ريتال الجابر، بسمة الشنيفي، حصة محمد، مودة المغربي، رند الزهراني، زهراء طالب، يارا العمر، لينة عيد، حلا الشدوخي، سوار العمري، ياسمين مليباري، ملكوت السالم، تولين الغامدي، ديما الربيعان، ريماس العرادي، جوان النصار، تاليا مغربي وديالا سروجي.
وأجرت لاعبات الأخضر حصتهن التدريبية صباح اليوم، تحت إشراف المدربة الكرواتية ستيلا قوتال ومساعدتها الفنية نجد المجيش، طبّقن خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
من جانبها أعربت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد عن سعادتها بلاعبات المنتخب، مشيرة إلى أن رؤية المواهب الشابة في مرحلة النمو والتطوير تدفعها إلى التفاؤل بمستقبل مبهر وجيل طموح، متمنية التوفيق للمنتخب الوطني للناشئات في أولى بطولاته الدولية.