أخضر الناشئات تحت17 يدشن معسكره الإعدادي في العاصمة الأردنية عمّان

واستدعت المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئات، الكرواتية ستيلا قوتال 25 لاعبة للمعسكر، على النحو التالي: ديمة شيخ، تين الزهراني، جود إبراهيم، العنود المهنا، رند العنزي، لارا الضو، مضاوي العتيبي، ريتال الجابر، بسمة الشنيفي، حصة محمد، مودة المغربي، رند الزهراني، زهراء طالب، يارا العمر، لينة عيد، حلا الشدوخي، سوار العمري، ياسمين مليباري، ملكوت السالم، تولين الغامدي، ديما الربيعان، ريماس العرادي، جوان النصار، تاليا مغربي وديالا سروجي.