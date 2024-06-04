بطولة العالم للبلياردو "9 كرات" في جدة: "الشمري" يحقق انتصارًا مذهلاً

وبهذه المناسبة عبّر اللاعب عبدالله الشمري عن سعادته الغامرة بفوزه التاريخي، وقال: "لا شيء مستحيل على أبناء المملكة العربية السعودية، الذين يجدون الدعم والاهتمام الكبيرَين، وكل ما علينا فعله أن نؤمن بقدراتنا، ونستمتع بكل لحظة نخوض فيها منافسات رياضية. لم يكن اللقاء سهلاً مع لاعب يعد من أمهر لاعبي العالم، وفاز بعدد من الألقاب في مسيرته. وأطمح -بإذن الله- إلى جانب زملائي لكتابة نجاحات أخرى من خلال هذا الحدث العالمي".