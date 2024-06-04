بطولة العالم للبلياردو "9 كرات" في جدة: "الشمري" يحقق انتصارًا مذهلاً
حقَّق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو عبدالله الشمري انتصارًا مذهلاً في الجولة الأولى من بطولة العالم للبلياردو "9كرات"؛ وذلك بفوزه على المصنف الثامن عالميًّا ديفيد الكايد في لقاء مثير، انتهى بنتيجة (9-7)، خلال المنافسات التي تحتضنها السعودية في جدة على صالة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وشارك الشمري في البطولة ببطاقة دعوة كأحد اللاعبين السعوديين الـ13، وحقق فوزًا رائعًا بالرغم من التوقعات التي كانت ترجح فوز اللاعب الإسباني المتوج ببطولة الماسترز العالمية للبلياردو مرتين؛ إذ قدم النجم السعودي أفضل أداء في مسيرته، وأبهر الحضور بتقنياته المذهلة في اللعبة؛ ليسجل هذا الفوز التاريخي بداية جديدة بطموحات كبيرة للرياضيين السعوديين في لعبة البلياردو.
وبهذه المناسبة عبّر اللاعب عبدالله الشمري عن سعادته الغامرة بفوزه التاريخي، وقال: "لا شيء مستحيل على أبناء المملكة العربية السعودية، الذين يجدون الدعم والاهتمام الكبيرَين، وكل ما علينا فعله أن نؤمن بقدراتنا، ونستمتع بكل لحظة نخوض فيها منافسات رياضية. لم يكن اللقاء سهلاً مع لاعب يعد من أمهر لاعبي العالم، وفاز بعدد من الألقاب في مسيرته. وأطمح -بإذن الله- إلى جانب زملائي لكتابة نجاحات أخرى من خلال هذا الحدث العالمي".
وبعد انتصاره المتميز اقترب الشمري من حجز مقعد له في دور الـ64 من بطولة العالم للبلياردو، التي يعتمد نظام التأهل فيها على الإقصاء المزدوج؛ وهو ما يعني أن كل لاعب من بين 128 لاعبًا مشاركًا يجب عليه الفوز بمباراتين للتأهل إلى الدور التالي.
ويواجه الشمري في اللقاء المقبل نظيره اللاعب الصيني كو بينغ هان، كما يشهد هذا الدور مشاركة مجموعة من المواهب السعودية الأخرى إلى جانب أفضل 100 لاعب في العالم؛ ما يجعله اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الشمري وزملائه في الفريق السعودي على التأهل إلى مراحل متقدمة من البطولة.
الجدير ذكره أن البطولة التي تحتضنها السعودية في جدة تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو "9كرات". وتعد النسخة الحالية الأولى من بين 10 نسخ متتالية تستضيفها السعودية؛ لتجسد بذلك كونها وجهة مفضلة للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.