الأخضر تحت 17 يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة مالي في كأس العالم

عاود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين تكتيكية.
ويختتم أخضر 17 عامًا مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالي مساء يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.