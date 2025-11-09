الأخضر تحت 17 يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة مالي في كأس العالم

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين تكتيكية.