ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة طاجيكستان

الجدير بالذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. وتمكن الأخضر من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول من التصفيات بتسع نقاط متصدراً مجموعته.