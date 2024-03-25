ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة طاجيكستان
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان مساء غدٍ الثلاثاء على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة "الملعب المركزي" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يكمل اللاعبان عبدالإله المالكي وعبد الرحمن غريب الحصة التدريبية لشعور كل منهما بآلام في الركبة.
الجدير بالذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. وتمكن الأخضر من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول من التصفيات بتسع نقاط متصدراً مجموعته.