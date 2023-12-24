مونديال الأندية 2023.. أرقام استثنائية في السعودية.. تعرف عليها

نسخة مليئة بالأرقام القياسية، حتى في تفاصيل مواجهات الفرق والأرقام الشخصية؛ حيث أصبح "كريم بنزيما" لاعب الاتحاد أولَ لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من مونديال الأندية، أما "ألفاريز" لاعب مانشستر سيتي فبات صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2023؛ وذلك بهدفه في المباراة النهائية أمام فلومنينسي البرازيلي، كما بات الإسباني غوارديولا مدرب السيتي، أعلى المدربين تحقيقًا للقب بوصوله للتتويج الرابع، أما الأهلي المصري فقد توج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وعلى صعيد اللاعبين أيضًا أصبح "فيليبو ميلو" أكبر لاعب "من غير حراس المرمى"، يشارك في البطولة بعمر يناهز الـ"40" عامًا، إضافة إلى عددٍ آخر كبير من الأرقام التي أثبتت تميز النسخة السعودية من البطولة.