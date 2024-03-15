تأهل "دنيا أبوطالب" لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو إلى أولمبياد باريس.. وزير الرياضة يبارك الإنجاز

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، دنيا أبوطالب إلى أولمبياد باريس 2024 لتصبح أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، وذلك بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024 .