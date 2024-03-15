تأهل "دنيا أبوطالب" لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو إلى أولمبياد باريس.. وزير الرياضة يبارك الإنجاز

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، دنيا أبوطالب إلى أولمبياد باريس 2024 لتصبح أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، وذلك بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024 .
من جانبه بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للاعبة دنيا أبوطالب تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "أبارك للاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب؛ تأهلها رسميًّا لأولمبياد باريس2024".
وأضاف: "إنجازاتٌ تتوالى.. وطموحٌ لا يتوقّف بفضل الله، ثم دعم قيادة وطننا الغالي".