النصر يُنهي استعداداته لنهائي السوبر.. عينه على اللقب الثالث أمام الأهلي

وجاءت التدريبات بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، واشتملت على تمارين لياقية وفنية، إضافة إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، فيما اختُتم المران بتدريبات خاصة على النهج الفني الذي ينوي المدرب اعتماده في المواجهة.