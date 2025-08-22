النصر يُنهي استعداداته لنهائي السوبر.. عينه على اللقب الثالث أمام الأهلي

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء غد السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي 2025.
وأُقيمت الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب "هونغ كونغ" الدولي، الذي يحتضن المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وجاءت التدريبات بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، واشتملت على تمارين لياقية وفنية، إضافة إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، فيما اختُتم المران بتدريبات خاصة على النهج الفني الذي ينوي المدرب اعتماده في المواجهة.
ويتطلع النصر، بطل نسختي 2019 و2020، إلى الظفر بلقبه الثالث في البطولة عندما يلتقي الأهلي في النهائي المرتقب.