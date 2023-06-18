كأس آسيا تحت 17 عامًا : أخضر الناشئين يبحث عن بطاقة التأهل من بوابة طاجيكستان

يأمل المنتخب السعودي في مواصلة البداية القوية عندما يلتقي مع طاجيكستان اليوم الاثنين على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.