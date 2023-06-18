كأس آسيا تحت 17 عامًا : أخضر الناشئين يبحث عن بطاقة التأهل من بوابة طاجيكستان

يأمل المنتخب السعودي في مواصلة البداية القوية عندما يلتقي مع طاجيكستان اليوم الاثنين على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
ويتطلع الأخضر إلى حصد النقاط الثلاث لحسم أول بطاقتي الترشح عن المجموعة قبل مواجهة الصين في آخر مباريات دور المجموعات.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الاثنين أيضًا، الصين مع أستراليا على الملعب نفسه.
ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من طاجيكستان والصين، في حين ما زال رصيد أستراليا خاليًا من النقاط.
وشدد عبد الوهاب الحربي مدرب المنتخب السعودي على جاهزية فريقه لمواصلة البداية الجيدة، علمًا بأن الفريقين كانا تقابلا وديًا في مباراتين مطلع العام الجاري.
وقال الحربي : نحن نعرف طريقة لعب منتخب طاجيكستان، ولكن البطولات الرسمية تختلف عن المباريات الودية، كذلك نحن تابعنا منتخب الصين ونعرف طريقة لعبهم.
وشدد بالقول: أنا أنتظر من لاعبي فريقي أن يقدموا في المباريات المقبلة مستويات أكثر جودة من المباراة الأولى.
وكشف: لقد قمنا بتحليل مباراتنا الأولى أمام أستراليا، كي نقوم بتحديد الأمور التي يجب أن نقوم بتغييرها على طريقة لعب الفريق.
في الجهة المقابلة أشار رحمة الله فايزوللاييف مدرب طاجيكستان إلى أنه سيتناقش مع بقية أفراد الطاقم الفني، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.
وقال: بغض النظر عن هوية الفريق الذي نقابله، فإن لدينا مهمة في كل مباراة، وهي أن نحقق الفوز، المهمة بالنسبة لنا ثابتة وهي أن نحقق الفوز.
وأردف بالقول: سوف نقوم بتحليل المباراة الأولى لنا في البطولة، وسوف نعمل على معالجة الأخطاء، كي نكون مستعدين بصورة أفضل للمباراة أمام السعودية.