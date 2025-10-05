جامعة القصيم تحصد ذهب الطاولة.. والأميرة نورة تتصدر بطولة السهام

وتوّجت مدير البطولة، الدكتورة نوف الحماد، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث نالت جامعة الأميرة نورة المركز الأول، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني، وثالثًا جامعة الملك سعود، كما تم تكريم المشاركين والحكام.