جامعة القصيم تحصد ذهب الطاولة.. والأميرة نورة تتصدر بطولة السهام

حققت جامعة القصيم لقب بطولة كرة الطاولة للجامعات، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في الموسم الـ16 لبطولاته، واختتمت أمس السبت باستضافة جامعة الملك خالد بأبها على مدار 4 أيام، بمشاركة (148) طالبًا، مثّلوا (35) جامعة وكلية.
ونالت جامعة القصيم اللقب بحصولها على المركز الأول في الترتيب العام برصيد (1270) نقطة، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني بـ(990) نقطة، فيما احتلت جامعة جدة المركز الثالث بحصولها على (940) نقطة، إذ شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، بحضور مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي القحطاني.
وحققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لقب بطولة السهام للطالبات، التي نظمها الاتحاد واستضافتها جامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة (78) طالبة، مثّلن (18) جامعة وكلية.
وتوّجت مدير البطولة، الدكتورة نوف الحماد، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث نالت جامعة الأميرة نورة المركز الأول، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني، وثالثًا جامعة الملك سعود، كما تم تكريم المشاركين والحكام.