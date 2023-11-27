"الاتفاق" ينافس "النصر" و"ريال بيتيس" الإسباني للتعاقد مع "ديفيد دي خيا"

كشف موقع "fanaticos"، عن اهتمام نادي الاتفاق السعودي ومدربه ستيفن جيرارد، بالتعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.
وأفاد ذات الموقع بأن "دي خيا" يجذب أنظار فريق الاتفاق، الذي ينافس النصر وريال بيتيس الإسباني؛ لضمه، بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.
وشددت الصحيفة على أن الحارس الإسباني لم يحدد بعدُ النادي الذي سيكمل فيه مسيرته الكروية.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو نجم النصر تَدَخّل لإقناع "دي خيا" بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن الحارس الإسباني فضّل البقاء واللعب في أوروبا.
وانضم ديفيد دي خيا صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ 2011، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له لمدة موسمين، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.