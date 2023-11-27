"الاتفاق" ينافس "النصر" و"ريال بيتيس" الإسباني للتعاقد مع "ديفيد دي خيا"

وانضم ديفيد دي خيا صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ 2011، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له لمدة موسمين، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.